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росія проти розміщення миротворчого контингенту європейських країн на території України, - росЗМІ

19.02.2025 / 12:16
Країна-агресор росія категорично проти розміщення миротворчого контингенту європейських країн на території України після досягнення можливого припинення вогню або мирної угоди.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ росії олександр грушко, його слова наводять російські ЗМІ.

За його словами, росія негативно ставиться до ідеї розміщення європейських миротворців в Україні.

"І про це ми багато разів говорили. Під якою б личиною вони там не перебували, це крок у бік ескалації, а не деескалації", — сказав Грушко.

Він додав, що росія підтримає кроки європейських країн щодо врегулювання конфлікту у вигляді припинення військової підтримки України.

миротворці
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