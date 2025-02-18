росія проти розміщення миротворчого контингенту європейських країн на території України, - росЗМІ

Про це заявив заступник міністра закордонних справ росії олександр грушко, його слова наводять російські ЗМІ.

За його словами, росія негативно ставиться до ідеї розміщення європейських миротворців в Україні.

"І про це ми багато разів говорили. Під якою б личиною вони там не перебували, це крок у бік ескалації, а не деескалації", — сказав Грушко.

Він додав, що росія підтримає кроки європейських країн щодо врегулювання конфлікту у вигляді припинення військової підтримки України.