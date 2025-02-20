Сікорський вважає, якщо проводити вибори президента, то робити це потрібно не лише в Україні, а й у росії

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, відповідаючи на питання під час засідання комітету у закордонних справах Європейського парламенту 19 лютого, передає кореспондент "Європейської правди".

Сікорський підкреслив, що Україна, базуючись на нормах Конституції, сама має вирішувати, коли проводити вибори президента. Якщо ж росія наполягатиме на демократичному підтвердженні повноважень, то вибори мають пройти як в Україні, так і в росії.

"Думаю, що це питання української Конституції. Але якщо росія наполягає на тому, що всі сторони переговорів повинні мати демократичний мандат, то, можливо, слід провести демократичні вибори і в Україні, і в росії", – заявив польський міністр.

Після засідання комітету кореспондент "Європейської правди" ще раз поставив питання Радославу Сікорському: яка позиція Польщі щодо проведення виборів президента України до завершення війни?

"Це – внутрішнє питання України", – відповів очільник МЗС Польщі.