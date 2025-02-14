Зеленський: Наші шанси вижити без підтримки США будуть дуже низькими

Як повідомляє Укрінформ, про це Володимир Зеленський сказав в інтервʼю NBC News.

“Імовірно, це буде дуже-дуже важко. Звісно, у всіх складних ситуаціях завжди є шанс. Утім, наші шанси вижити без підтримки США будуть дуже низькими. Вважаю, це дуже важливо, критично важливо”, - зазначив Президент.

Він додав, що навіть “не хоче думати про це”. “Не хочу розмірковувати про те, що ми не будемо стратегічними партнерами”, - зауважив Зеленський.

За його словами, путін прагне розпочати перемовини не для завершення війни, а з метою домогтися помʼякшення санкцій та відновлення війська.

“Він хоче перерви, перегрупування, навчання, скасування певних санкцій через припинення вогню тощо”, - пояснив глава Української держави.