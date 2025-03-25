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Волц: Ми ближче до мирної угоди між Україною та рф ніж будь-коли раніше

24.03.2025 / 11:14
Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц оцінив переговори США з делегаціями України та рф у Саудівській Аравії і розповів, що обговорюватимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Волца в інтерв'ю CBS News.

"Ми просуваємося ближче, і ми ближче до угоди (мирної угоди між Україною та рф), ніж будь-коли раніше", - заявив Волц.

За його словами, все почалося із розмов президента США Дональда Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором володимиром путіним.

"І тепер у нас є технічні групи, фактично з українцями і росіянами на одному об'єкті, які проводять непрямі переговори", - зазначив радник з нацбезпеки.

Він повідомив, що на переговорах у Саудівській Аравії 24 березня обговорюватимуться зокрема питання припинення вогню в Чорному морі.

"На цьому тижні тепер ми будемо говорити про припинення вогню на Чорному морі, щоб обидві сторони могли перевозити зернове паливо і знову розпочати торгівлю в Чорному морі", - зазначив Волц.

А вже після цього, за словами Волца, планується обговорення лінії фронту, питання територій, досягнення і підтримки сталого миру.

Волц
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