У Трампа вважають, що для стабілізації фронту, Україні необхідно знизити мобілізаційний вік

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву майбутнього радника Трампа з нацбезпеки Майка Волца в інтерв'ю ABC News.

"Ще одна річ, яку нам треба буде побачити - це стабілізація на полі бою. І одна з речей, про яку ми будемо питати українців - у них є проблеми з живою силою. Їхній мобілізаційний вік зараз - 26 років, не 18. Вони можуть згенерувати сотні тисяч нових солдатів", - сказав майбутній радник Трампа.

Волц наголосив, що для початку будь-яких переговорів буде потрібна ця стабілізація на фронті, а для цього, на його думку, недостатньо лише нових пакетів допомоги та озброєнь, потрібен ще й приріст кількості солдатів з українського боку.

Водночас він додав, що команда Трампа чула про проблеми з моральним духом та про проблеми на лінії фронту.

"Слухайте, якщо українці попросили весь світ поставити все на демократію, треба, щоб і вони поставили все на демократію", - резюмував Волц.