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У Трампа вважають, що для стабілізації фронту, Україні необхідно знизити мобілізаційний вік

13.01.2025 / 11:14
Команда обраного президента США Дональда Трампа вважає, що для стабілізації фронту в Україні потрібно знизити мобілізаційний вік. Це дозволило б призвати до армії "сотні тисяч нових солдатів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву майбутнього радника Трампа з нацбезпеки Майка Волца в інтерв'ю ABC News.

"Ще одна річ, яку нам треба буде побачити - це стабілізація на полі бою. І одна з речей, про яку ми будемо питати українців - у них є проблеми з живою силою. Їхній мобілізаційний вік зараз - 26 років, не 18. Вони можуть згенерувати сотні тисяч нових солдатів", - сказав майбутній радник Трампа.

Волц наголосив, що для початку будь-яких переговорів буде потрібна ця стабілізація на фронті, а для цього, на його думку, недостатньо лише нових пакетів допомоги та озброєнь, потрібен ще й приріст кількості солдатів з українського боку.

Водночас він додав, що команда Трампа чула про проблеми з моральним духом та про проблеми на лінії фронту.

"Слухайте, якщо українці попросили весь світ поставити все на демократію, треба, щоб і вони поставили все на демократію", - резюмував Волц.

Трамп, Волц
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