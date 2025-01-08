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Більше немає імперії, володимире, ти й***ий ідіот: Джонсон звернувся до путіна

13.01.2025 / 12:16
Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон різко звернувся до російського диктатора володимира путіна, нагадавши що більше немає російської імперії, та назвав його "й***им ідіотом".

Про це він висловився в інтерв'ю латвійському виданню Delfi.

"І я думаю, що найважливіше, що нам потрібно донести до путіна, це те, що росія більше не імперія і все скінчено. Знаєте, колись і в нас була імперія (у Великої Британії – ред.), це правда. У нас була імперія, яка була в сім разів більшою за Римську імперію. Це була найбільша імперія в історії світу. Сьогодні від неї практично нічого не залишилося", – сказав він.

Джонсон наголосив, що те, що робить володимир путін – архаїчно і варварськи, і "він повинен зрозуміти, що Естонія, Латвія, Литва - жодна з цих країн більше не є частиною російської імперії, і те ж саме стосується України".

"Усе скінчено. Скін-че-но! Більше немає імперії, володимире, ти й***ий ідіот (You f***ing idiot! – ред.) Вибачте за вираз. Але так воно і є", – вилаявся Джонсон.

Джонсон
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