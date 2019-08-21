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Джонсон предлагает Евросоюзу изменить соглашение по Brexit

21.08.2019 / 11:15
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагает Европейскому Союзу изменить условия соглашения о выходе страны из ЕС (Brexit).

Об этом свидетельствует его письмо председателю Европейского совета Дональду Туску.

В первую очередь Лондон хочет изменения механизма по недопущению появления физической границы между Северной Ирландией (входит в состав Великобритании) и Ирландией (член ЕС) после Brexit ("бэкстоп"), который подразумевает, что Северная Ирландия продолжит находиться в Таможенном союзе ЕС и на едином европейском рынке до тех пор, пока стороны не придут к соглашению о границе.

Джонсон подчеркивает, что проблемы с данным механизмом привели к тому, что палата общин британского парламента трижды не смогла утвердить условия выхода страны из ЕС и называет его "нежизнеспособным" и антидемократическим, поскольку жители Северной Ирландии не смогут влиять на законодательные акты ЕС, которые будут к ним применяться.

Он считает, что действующий вариант "бэкстопа" поставит страну перед выбором - остаться в Таможенном союзе или же "увидеть, как Северная Ирландия будет отделена от экономики страны во многих сферах".

Премьер отметил, что если Лондон и Брюссель рассмотрят альтернативы "бэкстопу", то им удастся найти вариант, который не противоречит данному соглашению.

Источник

ЕС, Brexit, Джонсон
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