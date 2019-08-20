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Макрон предлагает провести перезапуск отношений ЕС-Россия

20.08.2019 / 12:50
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступает за перезапуск отношений между Евросоюзом и Россией, отсутствие диалога приведет к дальнейшему сближению Москвы с Пекином.

Макрон выразил убеждение, что даже при наличии разногласий "нужно искать точки соприкосновения и перезапускать наши отношения - отношения РФ и Евросоюза".

"Если бы мы в Совете Европы продолжали ругаться, Россия хлопнула бы дверью. У россиян не было бы, например, возможности обращаться в Европейский суд по правам человека", - сказал французский лидер.

Он отметил также, что отказ от диалога с РФ привел бы к тому, что "мы бы оттолкнули великую державу - Российскую Федерацию, она отвернулась бы от Европы и повернулась бы полностью к Китаю, а это не в интересах Франции, Евросоюза".

Источник

Россия, ЕС, Макрон
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