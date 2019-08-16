Взрыв под Архангельском: в Норвегии нашли радиоактивный йод в воздухе

Об этом сообщается на сайте DSA.

«Небольшое количество радиоактивного йода было обнаружено в воздухе на нашей фильтростанции в городе Сванховд на севере Норвегии. Выявленный уровень очень низкий и не наносит вреда ни людям, ни окружающей среде», - говорится в сообщении.

Как отмечается, образцы были собраны в период 9-12 августа, а авария в Архангельской области произошло 8 августа.

В Центре радиационной защиты отметили, что на данный момент невозможно точно определить, связано ли последнее обнаружения йода с недавней аварией в России. Поэтому DSA продолжает осуществлять более частые выборки и анализ воздуха.

Напоним, 8 августа министерство обороны РФ заявило о гибели двух и ранении шести человек в результате взрыва на ракетном полигоне Беломорской военно-морской базы близ села Ньонокса в Архангельской области. Ведомство отметило, что ЧП произошло во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки.

10 августа госкорпорация Росатом заявила о гибели пятерых своих сотрудников и ранение еще троих в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области. При этом в компании заявили, что авария произошла "в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке".

По информации СМИ, это первое официальное подтверждение, что взрыв произошел на объекте, который мог быть источником радиации. Ведь упомянутый в пресс-релизе Росатома изотопный источник питания - это генератор, который вырабатывает электричество из тепла, получаемого при распаде радиоактивного топлива. В отличие от атомного реактора, в изотопных источниках не происходит цепной реакции, топливо распадается естественным образом.

После взрыва район Двинского залива Белого моря на месяц закрыли для свободного плавания.

Пресс-служба администрации города Северодвинска сообщала о кратковременном повышении радиационного фона до двух микрозивертов в час при максимально допустимых 0,6 микрозиверта.

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