The Telegraph: У Вашингтоні відмовляються називати рф агресором

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

За даними видання, США не захотіла називати росію "агресором" на зустрічі "основної групи країн", яка працює над створенням трибуналу, щоб притягнути до відповідальності диктатора володимира путіна за його військові злочини.

Як пише The Telegraph, у Європі вже побоюються, що лестощі президента США Дональда Трампа на адресу путіна можуть призвести до того, що в рамках мирного врегулювання з російського диктатора знімуть провину за вторгнення.

Така позиція Вашингтона вже негативно позначилася на підготовці до заключної зустрічі "основної групи" наступного місяця. Група очолює коаліцію з 40 країн, яка має намір створити спецтрибунал над росією.

"Поки вони не визнають, що це агресія, вони не можуть брати участь", - сказав виданню неназваний чиновник.

Але, водночас, The Telegraph уточнює, що США поки що не виходили з такої ініціативи і, як очікується, візьмуть участь у наступній зустрічі "основної групи" у Страсбурзі.

Видання уточнює, що в європейських столицях наразі тривають переговори про можливий розвал спеціального трибуналу, якщо США все ж припинять участь в ініціативі.