Войти | Зарегистрироваться
22:48

суббота,
22 февраля
Онлайн
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Фінанси
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

The Telegraph: У Вашингтоні відмовляються називати рф агресором

22.02.2025 / 16:20
США можуть припинити свою участь у програмі щодо притягнення росії до відповідальності за воєнні злочини. У Вашингтоні відмовляються називати рф агресором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

За даними видання, США не захотіла називати росію "агресором" на зустрічі "основної групи країн", яка працює над створенням трибуналу, щоб притягнути до відповідальності диктатора володимира путіна за його військові злочини.

Як пише The Telegraph, у Європі вже побоюються, що лестощі президента США Дональда Трампа на адресу путіна можуть призвести до того, що в рамках мирного врегулювання з російського диктатора знімуть провину за вторгнення.

Така позиція Вашингтона вже негативно позначилася на підготовці до заключної зустрічі "основної групи" наступного місяця. Група очолює коаліцію з 40 країн, яка має намір створити спецтрибунал над росією.

"Поки вони не визнають, що це агресія, вони не можуть брати участь", - сказав виданню неназваний чиновник.

Але, водночас, The Telegraph уточнює, що США поки що не виходили з такої ініціативи і, як очікується, візьмуть участь у наступній зустрічі "основної групи" у Страсбурзі.

Видання уточнює, що в європейських столицях наразі тривають переговори про можливий розвал спеціального трибуналу, якщо США все ж припинять участь в ініціативі.

The Telegraph
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
22 февраля
21 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.