Войти | Зарегистрироваться
06:44

суббота,
22 февраля
Онлайн
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Фінанси
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Мінфін планує готувати державний бюджет України на 2026 рік за допомогою нової IT-системи

21.02.2025 / 16:25
Міністерство фінансів України протягом 2025 року впроваджуватиме нову IT-систему планування бюджету, яка стане ключовим елементом цифрової екосистеми управління державними фінансами.

Про це заявив заступник міністра фінансів Олександр Грубіян під час зустрічі з міжнародним експертом EU4PFM з питань ІТ Драганом Єремичем, пише Міністерство фінансів.

Система розробляється у співпраці з Центральним агентством з управління проєктами (CPMA) за підтримки проєкту EU4PFM. Вона дозволить автоматизувати ключові процеси Мінфіну, зменшити обсяг ручної обробки даних та забезпечити централізований обмін інформацією між усіма учасниками бюджетного процесу.

"Мінфін зможе готувати державний бюджет України на 2026 рік за допомогою нової IT-системи", – наголосив Грубіян.

Окрім цього, у рамках стратегії цифрової трансформації передбачена консолідація інформаційних систем у Системі управління державними фінансами (СУДФ).

Це дозволить запровадити єдине сховище даних, міграцію прикладних застосунків у форматі сервісів та незалежне адміністрування IT-інфраструктури.

Єремич висловив повну підтримку ініціатив Мінфіну та зазначив, що чітке бачення та поетапний підхід є важливими як для українських інституцій, так і для міжнародних донорів, які підтримують цей процес.

Мінфін, Грубіян
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
21 февраля
20 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.