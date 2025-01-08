Войти | Зарегистрироваться
23:22

четверг,
09 января
Онлайн
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Олександр Свіщов: «2025 рік буде роком нових перемог для українського водного поло»

08.01.2025 / 12:00
Олександр Свіщов: «2025 рік буде роком нових перемог для українського водного поло»
Олександр Свіщов звернувся до вотерполістів і всіх українців із привітаннями з нагоди Нового року та Різдва. У новому 2025 році закликав працювати над системним розвитком водного поло.

Президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов звернувся до вотерполістів і всіх українців із привітаннями з нагоди Нового року та Різдва Христового. Він наголосив, що 2024 рік був важким як для держави, так і для водного поло, але федерація зробила все можливе для розвитку цього виду спорту.

«Ми виступили на багатьох міжнародних змаганнях. Можливо, результати ще не такі, як би хотілося, але я впевнений, що у 2025 році нас чекають нові перемоги», – зазначив Свіщов.

Також він подякував захисникам України та закликав продовжувати підтримувати Збройні сили України, наголосивши на важливості віри у спільну перемогу.

Привітання від спортсменів

Гравці національної збірної України також висловили свої побажання.

Чінгіз Агаджанов подякував за підтримку водного поло у складний час і побажав професійних здобутків та натхнення у 2025 році.

Олександр Дядюра, капітан збірної, наголосив на пріоритеті дитячого водного поло: «Бажаю всім спортсменам ставити цілі та наполегливо працювати для їх досягнення. Разом ми наближаємо нашу спільну перемогу».

Гравчиня збірної Анастасія Зленко побажала миру та подальшого розвитку водного поло в Україні, особливо на Донеччині та в Краматорську: «Нехай у 2025 році гімн України все частіше звучить на міжнародній арені після переможних матчів!».

Роман Грищук відзначив стійкість українців у найважчі часи та висловив бажання відновити водне поло у всіх регіонах України, зокрема в Маріуполі, Одесі та Краматорську.

Стратегічний розвиток водного поло

Олександр Свіщов наголосив на важливості створення дорожньої карти розвитку водного поло в Україні в новому 2025 році. На позачерговій конференції у Львові визначили пріоритети розвитку дитячо-юнацького спорту та залучення нових талантів.

«Ми повинні працювати над системним розвитком водного поло, щоб кожен фахівець долучився до цієї справи», – зазначив президент ФВПУ.

У 2024 році Олександр Юрійович Свіщов отримав низку відзнак, зокрема «30 років Незалежності України» за розвиток спортивного потенціалу та нагороду Міністерства оборони за волонтерську підтримку ЗСУ.

«Нехай 2025 рік принесе більше світла, радості й тепла, а віра в нашу силу та перемогу супроводжує кожного з насСлава Україні!», – підсумував президент Федерації водного поло України.

Олександр Свіщов, Олександр Юрійович Свіщов, Oleksandr Svishchov, водне поло
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
9 января
8 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.