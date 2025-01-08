Олександр Свіщов: «2025 рік буде роком нових перемог для українського водного поло»

Президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов звернувся до вотерполістів і всіх українців із привітаннями з нагоди Нового року та Різдва Христового. Він наголосив, що 2024 рік був важким як для держави, так і для водного поло, але федерація зробила все можливе для розвитку цього виду спорту.

«Ми виступили на багатьох міжнародних змаганнях. Можливо, результати ще не такі, як би хотілося, але я впевнений, що у 2025 році нас чекають нові перемоги», – зазначив Свіщов.

Також він подякував захисникам України та закликав продовжувати підтримувати Збройні сили України, наголосивши на важливості віри у спільну перемогу.

Привітання від спортсменів

Гравці національної збірної України також висловили свої побажання.

Чінгіз Агаджанов подякував за підтримку водного поло у складний час і побажав професійних здобутків та натхнення у 2025 році.

Олександр Дядюра, капітан збірної, наголосив на пріоритеті дитячого водного поло: «Бажаю всім спортсменам ставити цілі та наполегливо працювати для їх досягнення. Разом ми наближаємо нашу спільну перемогу».

Гравчиня збірної Анастасія Зленко побажала миру та подальшого розвитку водного поло в Україні, особливо на Донеччині та в Краматорську: «Нехай у 2025 році гімн України все частіше звучить на міжнародній арені після переможних матчів!».

Роман Грищук відзначив стійкість українців у найважчі часи та висловив бажання відновити водне поло у всіх регіонах України, зокрема в Маріуполі, Одесі та Краматорську.

Стратегічний розвиток водного поло

Олександр Свіщов наголосив на важливості створення дорожньої карти розвитку водного поло в Україні в новому 2025 році. На позачерговій конференції у Львові визначили пріоритети розвитку дитячо-юнацького спорту та залучення нових талантів.

«Ми повинні працювати над системним розвитком водного поло, щоб кожен фахівець долучився до цієї справи», – зазначив президент ФВПУ.

У 2024 році Олександр Юрійович Свіщов отримав низку відзнак, зокрема «30 років Незалежності України» за розвиток спортивного потенціалу та нагороду Міністерства оборони за волонтерську підтримку ЗСУ.

«Нехай 2025 рік принесе більше світла, радості й тепла, а віра в нашу силу та перемогу супроводжує кожного з нас. Слава Україні!», – підсумував президент Федерації водного поло України.