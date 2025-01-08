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Експерт: Для проведення ротації одного підрозділу потрібно мати ще два або три в резерві

08.01.2025 / 10:12
Для проведення ротації одного підрозділу потрібно мати ще два або три в резерві.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.

«Щоб вивести підрозділ чи частину на ротацію, треба мати заміну, тобто два або й три комплекти військових частин на окремій ділянці. А кидати в одну бригаду людей (новобранців – ред.) означає спалювати їх там, використовувати мінімально ефективно», – вважає він.

Якщо бригаду на лінії боєзіткнення просто доукомплектувати, втома людей не зникне, пояснив Грабський, їх потрібно відвести на відновлення. При цьому помилково стверджувати, що Україна не має для цього резервів, вважає він.

«Безапеляційно стверджувати, що резервів в України немає – не можна, принаймні росіяни вважають, що у нас є мінімум 42 батальйони, що пройшли підготовку. Цілком імовірно – це і є приблизно 10 бригад (формування яких і планувалося від початку минулого року – ред.)», – зазначив експерт.

За словами Грабського, вирішити, коли і як краще застосувати резервні підрозділи – відповідальність військового командування. Водночас проблема наявності резервів Сил оборони перебуває, на його думку, винятково в площині мобілізації.

«З резервами як такими проблеми немає, а є труднощі, недоліки проведення мобілізації і налагодити її – державне завдання. Це не до армії питання, чому немає резервних частин, а до держави й суспільства. Армія робить усе можливе і неможливе, решта – відповідальність держави й кожного громадянина», – зауважив експерт.

На його думку, держава як інструмент примусу може створити механізми, що пожвавлять темпи мобілізації, і застосовувати їх слід паралельно з відповідною державною пропагандою.

«Задача державної пропаганди – мобілізувати суспільство на перемогу», – заявив Грабський.

ЗСУ, Грабський, ротація
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