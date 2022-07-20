На Буковині віруючі УПЦ передали автомобіль на потреби ЗСУ

В Чернівецькій області парафіяни храму УПЦ на честь Воздвиження Хреста Господнього села Молодія передали автомобіль на потреби ЗСУ.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на прес-службу Чернівецько-Буковинської єпархії, на прохання воїнів-односельців віруючі передали автомобіль на фронт.

Автомобіль, який придбали коштом, зібраним парафіянами, освятив настоятель храму на честь Воздвиження Хреста Господнього протоієрей Ілля Беженар.

Як повідомлялося раніше, на Житомирщині в Коростені парафіяни Миколаївського храму Української Православної Церкви придбали для потреб Збройних Сил України автомобіль марки Fiat Talento.