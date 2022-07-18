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На Житомирщині віруючі УПЦ купили автомобіль для ЗСУ

18.07.2022 / 12:30
На Житомирщині віруючі УПЦ купили автомобіль для ЗСУ
Источник: Центр информации УПЦ
Перед передачею транспортного засобу настоятель храму архімандрит Гавриїл освятив його та благословив воїнів ЗСУ

На Житомирщині у Коростені парафіяни Миколаївського храму Української Православної Церкви придбали для потреб Збройних Сил України автомобіль марки Fiat Talento.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на ovruch.church.ua, перед передачею транспортного засобу настоятель храму архімандрит Гавриїл освятив його та благословив воїнів ЗСУ.

«Ця парафія і майже всі парафії Овруцької єпархії по можливості з благословення митрополита Віссаріона постійно надають допомогу збройним силам України, біженцям окупованих територій та нужденним під час російсько-української війни», – йдеться на сайті єпархії.

Як повідомлялося раніше, на Вінниччині віруючі Української Православної Церкви парафіяни храму Успіння Пресвятої Богородиці села Качанівка передали позашляховик Mitsubishi Pajero на потреби Збройних Сил України.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ЗСУ, автомобіль
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