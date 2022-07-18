Львівський митрополит УПЦ розповів про євангельське чудо зцілення двох біснуватих

У світі насправді багато бруду, і в цьому бруді, згідно з євангельською думкою, скорше за все криються біси.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на прес-службу Львівської єпархії, про це сказав митрополит Філарет (Кучеров) у своєму слові.

«У Неділю п’яту після П’ятдесятниці чуємо євангельське читання про зцілення двох біснуватих. Христос переправляється через море в землі язичників, в одній з місцевостей зустрічає двох біснуватих людей, які жили осторонь від поселень. Побачивши Христа, вони закричали: що Тобі до нас, Іісусе, Сину Божий? (Мф. 8, 29)», – сказав митрополит Філарет.

Владика зазначив, що євангелісти показують нам важливу річ – у словах бісів міститься твердження про Божественність Іісуса. «Тобто біси, на відміну від людей, завжди знали і знають, хто стоїть перед ними», - додав він.

«Маючи двотисячолітній досвід Церкви, знаємо, що для того, щоб зустріти Бога треба звершувати певні кроки у вірі. Якщо людина не віруюча, як ми можемо зробити її віруючою? А ніяк. . «Бо благодаттю ви спасенi через вiру, i це не вiд вас, це — Божий дар» (Єф. 2, 8-9). Хтось може сперечатися з цього приводу, наводити якісь аргументи, але ми знаємо, що нічим не можна зробити людину віруючою, якщо в свій час вона самостійно не зрушиться назустріч Богу і почне молитися», - пояснив він.

Преподобний Іоанн Ліствичник стверджував, що «молитва за своєю природою - спілкування та єднання людини з Богом, а своєю дією вона підтримує світ і поєднує його з Богом». «Тому саме молитву можна назвати універсальним способом віднайти Бога. Коли ми наполегливо та щиро звертаємось до Бога, то рано чи пізно ми відчуємо, що Господь чує наші молитви. Стосунки Бога і людини починаються з молитви», - вважає митрополит.

Владика далі наводить слова євангеліста Матфея: «І біси благали Його: якщо виженеш нас, то пошли нас у стадо свиней. І Він сказав їм: ідіть. І вони, вийшовши, пішли у стадо свиней. І ось усе стадо кинулося з кручі в море і втопилось у воді » (Мф. 8, 31-32).

«Багато хто задається питанням, чому ж Христу треба було погубити цих неповинних ні в чому тварин. Ми пам’ятаємо, що Христос був Людиною свого народу, Він був юдеєм. Для юдеїв свиня вважалася нечистою твариною. Люди, які розводили свиней, вважалися в них грішниками. І Христос просто дозволив бісам увійти в цих нечистих тварин. Бо бісам як раз і місце бути там, де нечисто. А далі стається те, чого ймовірно ніхто не очікував. Стадо свиней побігло та скинулося з пагорба у воду. Біси показали те, на що вони здатні.

Люди зрозуміли, що до них до міста прибув Той, хто є дійсно Великим, і вони злякалися. Містяни побачили, що Христос є носієм певної Божественної влади. Тобто Тим, хто здатен щось справді змінити. Але їм так комфортно лишатися у тому самому стані, так страшно щось міняти, що вони просто просять Христа віддалитися від них», - продовжив ієрарх УПЦ.

Архієрей констатував, що в нашому світі насправді багато бруду, і в цьому бруді, згідно з євангельською думкою, скорше за все криються біси.

«Люди, які не хочуть з ними жити, звертаються до Бога і живуть у Бозі, в Його євангельській чистоті. А є ті, які своє існування ведуть в нечистоті, щоденно заливають свою душу духовним брудом і навіть не замислюються над тим, щоб його якось відіпрати. До чого може привести таке життя нам показано на прикладі свиней, яких біси довели до загибелі. Однак, усім людям, і віруючим і невіруючим, Господь дає шанс бути із Ним. І першим кроком єднання із Богом для будь-якої людини може стати щира молитва», - сказав митрополит Філарет.