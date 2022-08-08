Митрополит УПЦ розповів про духовний сенс Євангельського чудо насичення п'ятьма хлібами тисяч людей

Якщо живемо у спілкуванні з іншими, поділяємо свої радості та біди, ділимося тим, що є, то ніколи не залишимося одні.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на прес-службу Львівської єпархії, про це сказав митрополит Філарет (Кучеров) у своєму слові.

«Христос разом зі своїми учнями тривалий час подорожував. Його супроводжували тисячі людей. Одного разу народ зголоднів. Грошей, щоб купити їжу, учні не мали, а тому звернулися до Спасителя зі словами: «відпусти людей, нехай підуть у селища і куплять собі їжу». Христос відповів їм: «не треба їм іти, дайте ви їм їсти» (Мф. 14, 15-16). Спасителю приносять те, що було в апостолів – п’ять хлібів та пару печених риб. Цією їжею Він насичує більше п’яти тисяч осіб», – сказав митрополит Філарет.

Владика зазначив, що це чудо, яке створив Спаситель – незбагненна таємниця. «Якби ми могли бачити це диво на власні очі, то, безперечно, отримали б враження, які запам'ятали на все життя», - додав він.

«Один священник мав бесіду з дуже освіченим чоловіком, науковцем, що багато років водив екскурсії Святинями Ізраїлю. Цей чоловік казав, що він може зрозуміти і сприйняти всі чудеса, описані у Святому Письмі, але одне не дає йому спокою. Це було саме чудо помноження хлібів. «Я не вірю, – казав цей чоловік – що з кошиків почав вистрибувати хліб і риба, і не знаю, що з цим робити. А якщо ти сумніваєшся в одному, то згодом руйнується вся система цінностей». Священник відповів, що чудо помноження хлібів змальовує нам подію вторгнення небесного рівня буття в наше повсякденне життя. Адже що таке диво? Це коли Господь перемагає, підкорює закони природи, Своїми діями виходить за їх межі. Адже Він є Творець цих законів і в Його владі корегувати їх дію», - розповів архієрей.

Митрополит звернув увагу, що на своєму побутовому, мікроскопічному в порівнянні з євангельським рівні, і ми могли стикатися з чудом.

«Наприклад, ми маємо якусь їжу, до нас приїде хтось у гості, і переживаючи, що цієї їжі може не вистачити на всіх, не запрошуємо гостя за стіл. А потім дивимося – а в нас ще й лишилося. І буває соромно, що помилились у розрахунках. А якщо страв небагато, але все одно пригощаємо гостя, тоді можемо побачити, що зрештою і нам достатньо і тим, хто завітав. Таке маленьке диво», – навів приклад він.

Архієрей зазначив, що якщо живемо у спілкуванні з іншими, поділяємо свої радості та біди, ділимося тим, що є, то ніколи не залишимося одні.

«Господь прокладає до серця кожної людини особливий шлях. При цьому нікого не примушує, ні на кого не тисне. Та кожному, хто ставить питання, надає необхідну відповідь. Кожного, хто відчуває духовну та тілесну спрагу, вдосталь насичує Своїми благодатними дарами», - підсумував митрополит Філарет.