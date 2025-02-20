Зеленський: Ми робимо конкретні речі для того, щоб розмови про Україну й про всю Європу відбувалися за участі України і Європи

Про це заявив у вечірньому відеозверненні Президент Володимир Зеленський, передає Укрінформ.

«Ми продовжуємо нашу міжнародну роботу, нові перемовини з партнерами - дуже корисні перемовини: буде більше підтримки у Європі, більше взаємодії. Зараз ми робимо цілком конкретні речі для того, щоб розмови про Україну й про всю Європу відбувалися за участі України і Європи. Я дякую кожному з партнерів за підтримку в цьому особливо», - підкреслив Зеленський.

За його словами, він говорив сьогодні із премʼєр-міністром Нідерландів і подякував йому: «Нідерланди готові допомагати й надалі і більше. Це важливо. Це додаватиме стабільності й безпеки. Ми розраховуємо на посилення нашого флоту F-16. Нідерланди - одні з тих, хто найбільше допомагає. Дякую!»

Також Зеленський говорив сьогодні із прем’єр-міністром Албанії.

«Дуже хороша розмова, мудрі пропозиції. Дякую тобі, Еді! Однаково бачимо необхідність захищати інтереси всієї Європи та міжнародного права», - прокоментував розмову Президент.

Він також провів розмову із премʼєр-міністром Британії, під час якої сторони скоординували позиції та дипломатію. Зеленський підкреслив, що Україна цінуємо, що Британія «прагне зберігати лідерство в захисті життя й просто нормальності».

«Також я говорив сьогодні і з премʼєр-міністром Греції. Подякував за підтримку від початку повномасштабної війни. І ми справді цінуємо те, що Греція поруч із нами в безпекових питаннях і в тому, як наблизити надійний мир - надійний і гарантований», - наголосив Зеленський.