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Лубінець: росія має понести відповідальність за свої обстріли мирного населення

23.02.2025 / 10:10
Україна вимагає справедливості, тому росія має понести відповідальність за свої обстріли мирного населення, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"росія продовжує жорстокі обстріли мирного населення України - під ударом Костянтинівка, Одещина, Кривий Ріг, Київщина, Запорізька область… Україна вимагає справедливості. Країна-терорист має понести повну відповідальність за свої злочини!", - написав він у телеграмі.

Омбудсмен зазначив, що окупанти продовжують тероризувати мирне населення України. Внаслідок їхніх атак є загиблі та поранені.

Лубінець
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