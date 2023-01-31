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Лубінець: Україна доведе до трибуналу причетних до вбивства українських військовополонених в Оленівці

30.01.2023 / 17:40
Україна обов'язково розслідує і доведе до спеціального трибуналу обставини вбивства українських військовополонених в Оленівці Донецької області.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у неділю, в день, коли виповнилося півроку з дня трагедії.

"Сьогодні півроку як росіяни вчинили страшний теракт в Оленівці. Загинули наші воїни, українські військовополонені. Для мене і кожного українця це цинічна публічна кара українських військових, які опинилися в полоні. І за це немає прощення", - написав Лубінець у фейсбуці.

"Україна розслідуватиме вбивство наших військових в Оленівці. Впевнений, що це буде ще один особливий факт для спеціального трибуналу. І кожен злочинець отримає своє справедливе покарання", – наголосив він.

Омбудсмен нагадав, що, за даними експертів, вибух стався всередині. "Генпрокурор зазначав, що причиною цього вбивства або способом вбивства була термобарична зброя. Жодних атак з боку України, як це стверджують у РФ, – не було", - написав український омбудсмен.

При цьому Лубінець наголосив на пасивності міжнародних організацій у питанні розслідування злочину: "На жаль, не відреагував належним чином Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Незрозумілою залишається позиція ООН. Спочатку Генсекретар організував окрему місію в Оленівку. Однак не було докладено зусиль для зустрічей з українською стороною, щоб взяти напрацювання та документи щодо теракту. А вже через 5 місяців місію ООН розформували без критики РФ, яка за цей час не надала доступу ні представникам місії, ні українській стороні і фактично зірвала розслідування".

"Україна не отримала очікуваної реакції від міжнародної спільноти - немає успіхів у розслідуванні, і ніхто не домігся хоча б допуску на місце трагедії", - наголосив Лубінець.

"Я неодноразово публічно зазначав, що готовий поїхати на місце трагедії, щоб ми всі дізналися правду. Правду, яку ми й так знаємо. Правду, яка відбивається болем у серцях українців", - заявив він.

"5 місяців — це великий термін для того, щоб замести сліди злочину, однак це малий термін для того, щоб про нього забути. Рідні та близькі загиблих ніколи цього не забудуть. І цього ніколи не забуде Україна!", - написав уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Лубінець, Оленівка
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