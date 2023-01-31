Укренерго: виведення в ремонт одного із блоків ТЕС зумовило зниження виробництва е/е

Як пише Інтерфакс-Україна, про це повідомила НЕК "Укренерго".

"Споживання електроенергії на тому самому рівні, що і в суботу. Дефіцит електроенергії все ще значний", - йдеться в щоденному оновленні компанії в "телеграм-каналі".

Водночас у НЕК зазначили, що відновлення пошкоджених російськими обстрілами об'єктів енергетичної інфраструктури триває.

В Одеській області все ще діють аварійні відключення електроенергії після ракетної атаки 26 січня, енергетики відновлюють планову схему підключення регіону.