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Укренерго: виведення в ремонт одного із блоків ТЕС зумовило зниження виробництва е/е

30.01.2023 / 09:34
Із технічних причин виведено в ремонт один із блоків теплоелектростанцій, що зумовило зниження виробництва е/е, внаслідок чого доведені областям ліміти на неділю трохи нижчі,

Як пише Інтерфакс-Україна, про це повідомила НЕК "Укренерго".

"Споживання електроенергії на тому самому рівні, що і в суботу. Дефіцит електроенергії все ще значний", - йдеться в щоденному оновленні компанії в "телеграм-каналі".

Водночас у НЕК зазначили, що відновлення пошкоджених російськими обстрілами об'єктів енергетичної інфраструктури триває.

В Одеській області все ще діють аварійні відключення електроенергії після ракетної атаки 26 січня, енергетики відновлюють планову схему підключення регіону.

Укренерго, ТЕС
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