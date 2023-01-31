Укренерго: виведення в ремонт одного із блоків ТЕС зумовило зниження виробництва е/е

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Європейська Рада закликає використати конфісковані активи рф на відновлення України24.01.2023 / 13:21Последние новости рубрики
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Естонія: Наміри МОК повернути російських спортсменів на міжнародні змагання розчаровують
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Politico: Країни НАТО обговорюють можливість постачання Україні винищувачів
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Замість Apple Pay та Google Pay російські банки «створили» платіжні стікери
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В Іспанії викрили схему експлуатації українських біженців на нелегальних сигаретних фабриках
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Сполучені Штати запровадять додаткові санкції проти пвк "вагнер"
- 11:40
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Сольський: росія цілеспрямовано саботує роботу "зернового коридору"24.01.2023 / 09:15Последние новости рубрики
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Свириденко: Ми продовжимо скасовувати архаїчні і застарілі ліцензії, дозволи та інші інструменти регулювання
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17:30
Уряд змінив умови праці іноземців в Україні
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Експерти вважають, що в Україні можлива "європейська пенсія"
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Фонд ОПЕК залучив $1 млрд шляхом продажу своїх облігацій, випущених вперше в історії
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Україна готує гранти для підтримки дослідників, які борються з російською пропагандою
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Почему браслеты на пике популярности04.01.2023 / 23:44Кожаный браслет можно приобрести для личного использования или же в качестве качественного и оригинального подарка. При этом будет универсальный презент, который подойдет не только для близкого человека, но и для делового партнера. Также использование такого аксессуара в качестве подарка позволит привлечь внимание к своей персоне и оставить хорошее впечатление. О других характеристиках таких изделий можно узнать на сайте https://silvers.in.ua/.Последние новости рубрики
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Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»15.01.2023 / 10:10Последние новости рубрики
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У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії30.01.2023 / 13:48Військовослужбовці-інструктори Збройних Сил Великої Британії демонструють та навчають тактики пересування в бою різними способами: прискореним кроком, перебіжками у повний зріст, пригнувшись військовослужбовців Збройних Сил України, які продовжують базову загальновійськову підготовку в рамках міжнародної навчальної операції на території Великої Британії.Последние новости рубрики
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Друга армія світу використовує гумові танки, які просто здулись
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Україна завжди буде сумлінним і відповідальним учасником глобальних відносин на ринку продовольства, - Зеленський
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У Дніпрі ракета влучила в багатоповерхівку. Відео з місця події
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