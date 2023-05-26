Кудрицький: Енергетики відновили функціонування близько 70% обʼєктів

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю Forbes Україна, передає Укрінформ.

"У цифрах це все дуже умовно. Десь 40-50% потужностей, які наша система мала до вторгнення, ми тимчасово втратили. Щодо магістральної високовольтної мережі та обʼєктів «Укренерго» - в результаті масованої терористичної кампанії росіян проти нашої енергосистеми близько 43% наших активів було пошкоджено ракетами або дронами", - сказав очільник Укренерго.

За його словами, нині ставиться завдання відновити якомога більше енергоблоків та підстанцій до наступної зими.

"Ми оперативно усунули обмеження в магістральній мережі та відновили функціонал десь 70% наших пошкоджених обʼєктів. Це не означає, що вони зараз працюють у тому стані, як до повномасштабного вторгнення, але система передачі електроенергії працює", - уточнив Кудрицький.

Відповідаючи на запитання, скільки років знадобиться, аби відновити все, як було, Кудрицький заявив, що в такому відновленні немає потреби.

"Немає потреби відновлювати все як було. Ми плануємо робити краще, застосувати сучасніші технічні рішення, більше захистити об’єкти. Зараз думаємо, як змінити нові підстанції «Укренерго». Хочемо відбудувати їх більш автоматизованими і захищеними. Застосувати інженерні рішення, які дозволять захистити високовольтні підстанції від російських атак", - сказав очільник компанії.

Крім того, у планах - "дещо змінити формат енергосистеми".

"Йдеться про побудову нових електростанцій, які будуть меншими за масштабом, працюватимуть на дешевшому відновлюваному ресурсі. <...> Багато невеликих електростанцій складніше виводити з ладу ракетами або дронами, ніж одну велику. Тому що можна завдати багато шкоди, поціливши ракетами в електростанцію потужністю 1000 МВт. Інша річ – розбити 100 електростанцій потужністю 10 МВт. Тобто децентралізація енергосистеми – це не лише питання ефективності, а й вимога безпеки", - зазначив Кудрицький.