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Буданов: Усі ті, хто в рф досі мріють про те, що зможуть залякати Україну, хочу вас засмутити - це не так

30.05.2023 / 09:10
Чергова спроба терористичних дій російської федерації вкотре зазнала поразки, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

"Усі ті, хто в рф досі вірили, вірять чи, може, мріють про те, що зможуть залякати Україну, я хочу вас засмутити - це не так: усі як перебували, так і перебувають на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу", - сказав Буданов у зверненні після спроби рф атакувати Україну балістичними ракетами вдень у понеділок, 29 травня.

"Усі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, - ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Скоро всі все побачать", - наголосив Кирило Буданов.

Буданов
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