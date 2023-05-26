Буданов: Усі ті, хто в рф досі мріють про те, що зможуть залякати Україну, хочу вас засмутити - це не так

"Усі ті, хто в рф досі вірили, вірять чи, може, мріють про те, що зможуть залякати Україну, я хочу вас засмутити - це не так: усі як перебували, так і перебувають на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу", - сказав Буданов у зверненні після спроби рф атакувати Україну балістичними ракетами вдень у понеділок, 29 травня.

"Усі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, - ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Скоро всі все побачать", - наголосив Кирило Буданов.