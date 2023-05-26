Буданов: Усі ті, хто в рф досі мріють про те, що зможуть залякати Україну, хочу вас засмутити - це не так

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Чехія: Війна між росією і НАТО не є неможливою – вона можлива
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Суперник Ердогана назвав волевиявлення "найбільш несправедливим виборчим процесом "
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У Фінляндії вважають загрозу агресивної війни більш імовірною, ніж три роки тому
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Немає перемог на фронтах – тероризуй: Експерт назвав причину російських ракетних атак
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У НКРЕКП розповіли про двоетапне підвищення тарифів на електрику24.05.2023 / 09:10Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про двоетапне підвищення тарифів на послуги з розподілу електроенергії для регіональних операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) на періоди з 1 до 30 червня, а потім із 1 липня до 31 грудня цього року.Последние новости рубрики
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Експерт: Діючий тариф для населення не покриває собівартості виробництва електроенергії
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