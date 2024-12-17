МЗС України: Фіцо своїми відносинами з російським диктатором створює загрозу для всієї Європи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Можлива ціль його поїздки це те, що Україна відмовилася продовжувати транзит газу до країн Європи. Постачання припиняться вже 1 січня 2025 року.

Згодом Фіцо заявив, що позиція президента України Володимира Зеленського, який не хоче продовжувати транзит російського газу, "завдає шкоди Словаччині".

У Відомстві нагадали, що росія вже багато років використовує енергію як зброю. Адже для москви це - політичний важіль, інструмент приниження та погроз суверенним державам, джерело корупції, залежності та шантажу у взаємодії з іноземними політиками.

Саме тому зараз європейські країни відмовляються від російських енергоносіїв і збільшують енергетичну незалежність. Таким прикладом нещодавно стала Австрія, відмовившись від російського газу.

Дії очільника словацького уряду, спрямовані на збереження енергозалежності від москви, суперечать політиці ЄС і спільним зусиллям із диверсифікації постачань. Цей час міг бути використаний для вирішення проблем у координації з європейськими партнерами, але Словаччина обрала інший курс, вважають в МЗС України.

"Україна платить найвищу ціну - ціну людських життів - за стримування російської агресії та захист європейських домівок, включно зі словацькими, від російських вбивць. Ми не приймемо ганебної політики умиротворення, яка вже довела свою помилковість у минулому столітті. Словацька сторона мала би про це памʼятати краще за інших," заявили у дипломатичному відомстві.