МЗС України: Фіцо своїми відносинами з російським диктатором створює загрозу для всієї Європи

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New York Times: Розгортання північнокорейських військ в рф було ідеєю Пхеньяну
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Експерт: Режим лукашенка буде посилювати репресії перед так званими «виборами президента»
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Прем’єр Фінляндії: Європі треба збільшувати фінансування для України
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Члени команди Трампа вже повідомили про намір вивести США зі складу ВООЗ
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Мелоні: москва може використовувати нелегальну імміграцію та інші проблеми для підриву ЄС
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Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків29.11.2024 / 09:10Последние новости рубрики
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16:25
УДП звернулося до Кабміну з проханням залишити тарифи на вантажоперевезення Укрзалізницею без змін
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Експерт: Укралізниця може підняти тарифи на перевезення, але про такий вантаж як пальне вона може забути
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В Україні медичні послуги для населеня стануть платними
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Мінекономіки: У межах зимової єПідтримки заявки вже подали понад 9 млн українців
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Кабмін продовжив заборону на ввезення російських товарів в Україну
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Швейцарские часы эталон точности и престижа06.12.2024 / 01:33Последние новости рубрики
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FPV-дроны: Новое слово в технологиях и развлечениях17.12.2024 / 02:02FPV-дроны, или дроны с режимом "первого лица" (First Person View), представляют собой беспилотные аппараты, которые позволяют пользователю управлять полетом с помощью видеокамеры, транслирующей изображение в реальном времени на очки, экран или смартфон. Сегодня эти устройства приобретают всё большую популярность среди профессионалов и любителей, благодаря уникальной возможности почувствовать себя "внутри" полета.
Зимовий омивач в авто: як обрати не підробку15.11.2024 / 11:43Зимовий омивач для автомобіля - це необхідний засіб для підтримки чистоти лобового скла в холодну пору року. Вибір якісного зимового омивача забезпечує хорошу видимість на дорозі, що особливо важливо під час снігопадів, дощу чи ожеледиці. Проте на ринку багато підробок, які не тільки неефективні, але й можуть пошкодити систему омивання скла або навіть викликати алергічні реакції через шкідливі компоненти. У цій статті розглянемо, як обрати якісний зимовий омивач і уникнути підробок.Последние новости рубрики
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