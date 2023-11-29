МЗС закликає світову спільноту посилювати тиск на кремль

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"У Міжнародний день пам'яті жертв геноциду... МЗС України нагадує про міжнародно-правові зобов'язання держав світу співпрацювати задля запобігання та припинення геноциду, а також злочинів проти людяності та воєнних злочинів", - ідеться в заяві.

У МЗС закликають світову спільноту рішуче посилювати тиск на "кремлівський режим", продовжувати надавати військову та гуманітарну допомогу Україні, сприяти забезпеченню притягнення до належної відповідальності всіх причетних до скоєння злочинів проти України та українців.

Також у міністерстві закликали надавати максимальну допомогу в поверненні незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей та звільнення цивільних заручників, політв'язнів і військовополонених.

У пресслужбі відомства повідомили, що Генеральна Асамблея ООН 9 грудня 1948 р. ухвалила конвенцію про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. Стаття 2 конвенції визначає геноцидом будь-які з дій, що здійснюються з наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку.

"Продовжуючи вбивати цивільне населення України, атакувати об'єкти критичної інфраструктури, руйнувати історичну та культурну спадщину, здійснювати насильницьке вивезення українських дітей з метою подальшої зміни їхнього статусу та індоктринації, рф веде нічим не спровоковану війну проти української ідентичності. Увесь цей спектр злочинів широко практикується путінським режимом на тимчасово окупованих територіях України від початку агресії з 2014 року", - наголосили в МЗС.