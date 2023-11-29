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ЦНС: окупанти з початку 2024 року відмовлятимуть у медичному обслуговуванні українцям на ТОТ

09.12.2023 / 16:20
російські загарбники з початку 2024 року відмовлятимуть у медичному обслуговуванні українцям на окупованих територіях (ТОТ), які не отримали паспорт рф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях з 1 січня ворог припинить надавати медичні послуги українцям, які не погодились отримувати російські паспорти", - зазначають в ЦНС

Так, “пілотний проєкт” вже стартував у Старобільську (Луганська область), де українцям не надають медичні послуги без наявності паспорта РФ, а в аптеках не видають ліки по соціальних програмах.

"Таким чином ворог проводить свідому політику геноциду з метою знищення українців як нації на їх етнічних землях", - зауважують у повідомленні.

Варто зауважити, що мелітопольський міський голова Іван Федоров вже повідомляв про відмову українцям у медичній допомозі через нестачу медикаментів. Загарбники на окупованій території України не видають людям ліків, а просто відправляють їх помирати додому.

ЦНС
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