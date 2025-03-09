Справа Комарницького: Степан Черновецький і танки

Український сегмент інтернету останніми днями обговорює повідомлення про те, що Степан Черновецький, колишній депутат Київради та син екс-мера Києва Леоніда Черновецького, відіграв ключову роль у переговорах щодо передачі Україні танків від Марокко.

Зокрема, в низці публікацій зазначається, що Черновецький нібито переконав марокканську сторону передати ЗСУ 173 танки Т-74 ЕА, з яких 70 уже в Україні. Крім того, один танк та два БТРи бізнесмен, за даними тих же джерел, придбав за власний кошт.

Водночас у відкритих джерелах немає підтвердження цієї інформації. Офіційна сторінка Chernovetskyi Investment Group у Facebook повідомляє лише про пожертви на 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ. Це у п'ять разів менше, ніж заявлені в ЗМІ понад 12 мільйонів доларів, що викликає запитання щодо достовірності інформації та можливих мотивів її поширення.

Чому історія про танки може бути піаром або атакою?

Ця історія може мати кілька пояснень. По-перше, вона могла бути частиною інформаційної кампанії, покликаної зміцнити імідж Черновецького як благодійника та посередника у важливих для оборони України угодах. Така гіпотеза виглядає особливо ймовірною на тлі справи НАБУ "Чисте місто", в якій фігурує Денис Комарницький — давній соратник Черновецького.

По-друге, можливий і протилежний сценарій — спланована провокація проти бізнесмена з метою дискредитації. З одного боку, він активно займається інвестиційною діяльністю, з іншого — має політичний бекграунд, що робить його зручною мішенню для опонентів.

Чи є хоч якісь підтвердження?

Офіційних заяв від Міноборони України, марокканської сторони чи інших компетентних органів щодо цієї угоди наразі немає. Також не відомо, чи дійсно Черновецький безпосередньо брав участь у переговорах, і чи мала місце сама угода про передачу танків.

В умовах війни та підвищеного інтересу до міжнародних постачань озброєння будь-яка інформація такого рівня має бути ретельно перевірена. В іншому разі вона може стати інструментом політичних маніпуляцій або піар-кампаній, націлених на зміцнення чи руйнування репутації окремих осіб.

Бізнес, благодійність і скандали

Chernovetskyi Investment Group – це інвестиційна компанія, заснована у 2012 році. У портфелі компанії – проєкти у сфері IT, нерухомості та фінансів. Останніми роками Степан Черновецький робив заяви про підтримку України, проте його діяльність нерідко супроводжувалася скандалами.

Один із них пов’язаний із його давнім соратником Денисом Комарницьким, який фігурує в розслідуваннях НАБУ у справі “Чисте місто”. За версією слідства, Комарницький та пов’язані з ним особи могли брати участь у корупційних схемах у будівельній сфері Києва.

Чим це закінчиться?

Без офіційних підтверджень від сторін, які могли б бути причетні до угоди, поширення подібних повідомлень виглядає як черговий інформаційний сплеск, що може мати як позитивний піар-ефект для Степана Черновецького, так і створювати поле для спекуляцій. Наскільки ця історія відповідає реальності — покаже час і можливі офіційні заяви.

Наразі ж залишається відкритим питання: це справжня історія про допомогу Україні чи просто чергова медійна кампанія, запущена у зручний політичний момент?