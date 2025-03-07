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Китай: Україна та Європа повинні брати участь у переговорах стосовно припинення війни

07.03.2025 / 17:27
Україна та Європа повинні брати участь у переговорах стосовно припинення війни.

Умови для миру не можуть визначати тільки москва і Вашингтон. Про це заявив спеціальний представник Китаю з європейських справ Лу Шає, повідомляє SMCP.

З його слів, він "приголомшений" тим, як президент США Дональд Трамп діє стосовно своїх союзників в Європі.

"Коли ви дивитеся на те, як адміністрація Трампа проводить нахабну і владну політику щодо Європи, поводячись таким чином зі своїми союзниками, чесно кажучи, з європейського погляду, це жахає", - пояснив дипломат.

На його думку, європейські держави "повинні замислитися" і порівняти політику Трампа з політикою Китаю. "Дипломатичний підхід Китаю робить наголос на мир, дружбу, добру волю і безпрограшну співпрацю".

Китайський дипломат привітав дискусії між США і росією, спрямовані на врегулювання війни росії проти України, але наголосив, що будь-який мирний процес повинен передбачати визнання і участь усіх зацікавлених сторін, включно з європейськими державами.

Китай, Лу Шає
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