ISW: росія може мати потенціал для проведення кампанії проти країн НАТО протягом трьох-п'яти років

Про пише Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 7 березня, посилаючись на висновки спецслужб Литви.

Служба державної безпеки Литви (VSD) і Другий департамент оперативних служб (AOTD) 6 березня опублікували розсекречену Оцінку національної загрози, в якій зазначається, що подальший розвиток військового потенціалу Росії може підштовхнути російське керівництво до застосування військової сили. За оцінками VSD та AOTD, дипломатичне вирішення війни в Україні є малоймовірним у короткостроковій перспективі, оскільки головна мета росії - підкорити Україну - не змінилася. За оцінками ВРД і АОТД, росія має достатню внутрішньополітичну підтримку, щоб продовжувати війну в Україні "роками"

"За оцінками литовських спецслужб, росія може мати потенціал для проведення обмеженої кампанії проти однієї або кількох країн НАТО протягом трьох-п'яти років, і ця оцінка збігається з оцінками Інституту світової політики щодо зусиль росії з реструктуризації і підготовки своїх збройних сил і суспільства до майбутнього конфлікту з НАТО в середньостроковій і довгостроковій перспективі", - зазначають аналітики ISW.

"Будь-які зусилля західних держав, спрямовані на послаблення санкційного тиску на російський режим, прискорять здатність росії оптимізувати свою армію і ще більше підбадьорять російське керівництво, оскільки російська оборонно-промислова база (ОПБ) залишається обмеженою фінансовими механізмами в середньо- і довгостроковій перспективі", - підсумовують експерти.