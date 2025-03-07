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Країни МАГАТЕ: Присутність росії на Запорізькій АЕС порушує сім незамінних принципів ядерної безпеки

07.03.2025 / 16:25
Під час березневої сесії Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії 47 держав-членів МАГАТЕ виступили зі спільною заявою, присвяченою третій річниці незаконної окупації росією Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Держави-члени МАГАТЕ підтвердили свою рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та засудили незаконне захоплення російською федерацією Запорізької атомної електростанції. Вони також засудили російські атаки безпілотниками та ракетами на об’єкти інфраструктури України, зокрема атаками на електропідстанції, які є критично важливими для зовнішнього енергопостачання українських атомних електростанцій.

"Присутність росії на Запорізькій АЕС порушує «сім незамінних принципів ядерної безпеки та захищеності в умовах збройного конфлікту», що призвело до технічної деградації станції та створює серйозні загрози для безпеки й захищеності у ширшому регіоні. За таких обставин критично важливо, щоб усі реактори на ЗАЕС залишалися в режимі холодної зупинки", – йдеться у заяві.

Країни-члени агентства з атомної енергії зазначили, що підтримують постійну фізичну присутність експертів МАГАТЕ на ЗАЕС та інших українських ядерних об'єктах, поважаючи суверенітет і територіальну цілісність України.

У цьому контексті висловлюється занепокоєння щодо останньої ротації експертів з української станції. Як відомо, на початку березня агентство вперше здійснило ротацію на Запорізькій атомній електростанції через окуповані росією території та без погодження з Україною. Міністерство закордонних справ України у зв’язку з цим направило ноту протесту, у якій засудило порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої країни.

У свою чергу гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі пояснив здійснення чергової ротації місії на окуповану рф Запорізьку АЕС поза підконтрольною Україною територією винятково бажанням захистити життя його експертів.

"Те, що сталося зараз, є надзвичайною обставиною через неможливість безпечно провести ротацію. Єдине, що спонукало нас до такої незвичайної ротації, це те, що я відповідаю за безпеку свого персоналу. Це виняток, і за цим стоїть лише захист життя експертів, більше нічого немає", – заявив Гроссі.

МАГАТЕ, МЗС України
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