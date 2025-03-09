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У разі підписання мирної угоди між Україною і росією, США можуть послабити санкції проти рф

08.03.2025 / 16:20
США розглядають можливість послаблення енергетичних санкцій проти росії. Це можливо в разі підписання мирної угоди між москвою і Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання з посиланням на два джерела пише, що Білий дім попросив Міністерство фінансів вивчити варіанти ослаблення енергетичних санкцій напередодні очікуваних переговорів між президентом Дональдом Трампом і російським диктатором володимиром путіним щодо припинення війни в Україні.

Співрозмовники Reuters уточнили, що така робота Мінфіну дасть змогу США швидко скасувати санкції в разі укладення мирної угоди. Але США не скасовуватимуть санкції без поступок з боку росії.

Джерела видання зазначають, що адміністрація Трампа хоче мати можливість швидко скасувати санкції та уникнути затримок через недостатню підготовку.

Варто зауважити, що санкції проти росії у сфері енергетики спрямовані на те, щоб обмежити основне джерело доходу для країни-агресора. Зокрема, Захід запровадив "стелю цін" на російську нафту в розмірі 60 доларів за барель.

США
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