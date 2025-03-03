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Папа Римський закликав молитися за мир та за "стражденну Україну"

03.03.2025 / 11:14
Папа Римський Франциск звернувся до вірян із лікарні. У своєму зверненні він закликав молитися за мир та за "стражденну Україну".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ватикану.

Франциск поділився коротким коментарем євангельського читання та зауважив, що з лікарняного ліжка ще більш гостро відчуває абсурдність війни.

"Звідси війна здається ще більш абсурдною. Молімося за стражденну Україну, за Палестину, Ізраїль, Ліван, М'янму, Судан, Ківу", - закликав він.

Ватикан, Папа Римський
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