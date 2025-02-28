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В адміністрації Трампа вже не впевнені, що їм вдасться змусити рф та Україну припинити війну, - ЗМІ

01.03.2025 / 16:20
В адміністрації президента США Дональда Трампа вже не впевнені, що їм вдасться змусити рф та Україну припинити війну. Такі сумніви пов'язані, зокрема, з емоційною розмовою між американським та українським лідерами, що відбулася 28 лютого в Овальному кабінеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт (X) репортера Білого дому Дженніфер Джейкобс.

"Високопоставлені джерела Трампа кажуть мені, що Білий дім зараз не впевнений, чи зможуть вони змусити росіян і українців припинити війну", - йдеться в публікації журналістки.

За її словами, епізод зі спілкування Трампа з президентом України Володимиром Зеленським порушив "питання про те, чи зможе він рухатися вперед до мирної угоди".

"Це також викликає питання про те, чи США призупинять допомогу Україні. Але Трамп не прагне зміни режиму в Україні. Жодних дискусій про те, хто в Україні може бути кращим лідером, ніж Зеленський", - розповіла Джейкобс.

Також представниця ЗМІ поінформувала, що 28 лютого вдень українські посадовці звернулися до високопоставлених чиновників Білого дому, які "відчайдушно прагнуть повернути угоду в належне русло".

"Але це станеться не сьогодні, мені сказали. Трамп не бажає сьогодні далі говорити із Зеленським", - написала вона у ніч проти 1 березня за Києвом.

Також Джейкобс повідомила, що держсекретар США Марко Рубіо та радник президента з нацбезпеки Майкл Волтц "зайшли в кімнату Рузвельта, щоб попросити Зеленського піти", і що "Рубіо дав зрозуміти, що будь-які подальші зустрічі сьогодні будуть контрпродуктивними".

За словами кореспондентки, Волтц сказав Зеленському, що він начебто "зробив величезну помилку".

Також репортерка Білого дому розповіла, що жодних телефонних розмов між Трампом і російським диктатором володимиром путіним "не заплановано".

"Але кілька європейських чиновників дзвонили вищим посадовцям Трампа після того, як Зеленський пішов, запитуючи, як можна врятувати угоду з корисними копалинами. Трамп мав намір підписати угоду про корисні копалини сьогодні. Було підготовлено дві офіційних підшивки", - пише вона.

Але, додає представниця ЗМІ, ще до приїзду Зеленського "були підозри, що вона може розвалитися".

"Оскільки адміністратор Трампа тижнями наполягав на підписанні угоди про корисні копалини на міністерському рівні, а Україна відмовилася. Зеленський хотів гарантій безпеки", - каже Джейкобс.

Вона розкрила думку американських офіційних осіб про те, що переговори з путіним "будуть набагато складнішими, тому сьогодні не вірили, що (переговори з, - ред.) Зеленським були важчими, висуваючи максималістські вимоги, сказали мені джерела".

Білий дім, Джейкобс
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