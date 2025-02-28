Плетенчук: Щодо ракетного озброєння - війна носить дистанційний формат вже досить тривалий час

Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України (ЗСУ) Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Що стосується ракетного озброєння - війна носить формат дистанційний вже досить тривалий час, і ракетне озброєння в цьому контексті є вирішальним. Військово-морські сили України фактично є піонерами у застосуванні крилатих ракет українського виробництва. Так, ми маємо багато підтверджених кейсів щодо застосування саме українських крилатих ракет. Але досвід ВМС у застосуванні вітчизняних крилатих ракет необхідно масштабувати", - заявив Плетенчук.