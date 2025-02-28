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Плетенчук: Щодо ракетного озброєння - війна носить дистанційний формат вже досить тривалий час

28.02.2025 / 10:12
Україна має багато підтверджених кейсів застосування крилатих ракет власного виробництва.

Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України (ЗСУ) Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Що стосується ракетного озброєння - війна носить формат дистанційний вже досить тривалий час, і ракетне озброєння в цьому контексті є вирішальним. Військово-морські сили України фактично є піонерами у застосуванні крилатих ракет українського виробництва. Так, ми маємо багато підтверджених кейсів щодо застосування саме українських крилатих ракет. Але досвід ВМС у застосуванні вітчизняних крилатих ракет необхідно масштабувати", - заявив Плетенчук.

Плетенчук
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