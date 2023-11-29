Войти | Зарегистрироваться
06:50

пятница,
08 декабря
Онлайн
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

ВМС ЗСУ: Основне завдання України — не опинитися державою біля моря

07.12.2023 / 12:16
Україна є морською державою. І основне завдання - не опинитися державою біля моря, а саме морською державою.

Про це 6 грудня в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив спікер Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ) Дмитро Плетенчук.

І у зв’язку з цим, за його словами, триває планове будівництво корветів класу Ada. Один із них уже очікується наступного року. Також у наявності вже є протимінні кораблі. Разом із цим, зазначив спікер, зараз Україна обмежена дією конвенції Монтре.

Щодо перспектив переходу до традиційного флоту, то, за словами Плетенчука, це все йде планово. Крім усього іншого, обговорюється стратегія морської безпеки України.

“І ми говоримо про те, що українські морські інтереси простягаються не тільки в Чорному морі, ми говоримо навіть і про Світовий океан, де є інтереси України, і які так само належать до компетенції як ВМС, так і нашої країни. Це і річки, і моря. Без сильних Військово-морських сил скористатися нашим подарунком історії, географії, світобудови, наявністю двох морів, що є основним експортно-імпортним каналом для нашої країни, на які припадає 90% українського експорту, в нормальному стані, коли це все працює і перебуває, це просто неможливо”, — говорить він.

Спікер ВМС ЗСУ наголосив, що море переоцінити для України неможливо.

“Тому, враховуючи обсяг інтересів України в морі, наша країна повинна мати відповідні сильні Військово-морські сили, які можуть забезпечити безпеку цивільного судноплавства, які можуть примусити дотримуватися агресора Міжнародної конвенції ООН з морського права. І ми в майбутньому не бачимо присутність Чорноморського флоту взагалі в акваторії Чорного та Азовського морів. Така в нас мета”, — резюмував Дмитро Плетенчук.

ЗСУ, Плетенчук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
8 декабря
7 декабря
6 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.