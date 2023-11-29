Войти | Зарегистрироваться
06:50

пятница,
08 декабря
Онлайн
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Зеленський: путін не виграв жодної операції за цей рік

07.12.2023 / 11:14
російський диктатор володимир путін значно посилив тиск на фронті перед президентськими виборами, щоб заспокоїти невдоволення росіян. Але українські захисники витримують удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на переговорах лідерів країн "Великої сімки".

"путін збирається зімітувати обрання на новий президентський термін, і, щоб угамувати зростання невдоволення росіян результатами війни, він значно збільшив тиск на фронті. Втім, наші воїни витримують удари - путін не виграв жодної операції за цей рік", - наголосив глава української держави.

За словами Зеленського, наші військові зберігають важливі плацдарми на кількох напрямках фронту та готуються до наступних кроків. У цьому ЗСУ дуже допомагає далекобійна зброя.

Президент зазначив, що Україна має реалістичну стратегію дій та її зусилля за підтримки союзників можуть забезпечити успіх на землі.

Нагадаємо, президентські вибори у росії заплановані на березень 2024 року.

Але їхнє проведення - формальність, а результати вже визначені наперед - російський диктатор володимир путін залишиться при владі. Про це відкрито заявив прессекретар президента рф дмитро пєсков. За його словами, диктатора переоберуть на наступний термін з результатом понад 90%.

Таким чином, путін залишиться при владі ще щонайменше до 2030 року.

Зеленський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
8 декабря
7 декабря
6 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.