Сікорський: Келлог представив колу європейських союзників переговорну тактику Сполучених Штатів

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

«Генерал Келлог представив мені особисто і колу європейських союзників переговорну тактику Сполучених Штатів», – сказав Сікорський журналістам.

Він відмовився розкривати деталі, зазначивши, що плани «вселяють певні надії».

«Я не буду їх тут розкривати. Вони вселяють певні надії. Вони неортодоксальні, але ми бажаємо їм удачі», – додав глава польського МЗС.