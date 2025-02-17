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Сікорський: Келлог представив колу європейських союзників переговорну тактику Сполучених Штатів

17.02.2025 / 10:12
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що спеціальний посланник США з питань України та росії Кіт Келлог представив колу європейських союзників свої плани щодо України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

«Генерал Келлог представив мені особисто і колу європейських союзників переговорну тактику Сполучених Штатів», – сказав Сікорський журналістам.

Він відмовився розкривати деталі, зазначивши, що плани «вселяють певні надії».

«Я не буду їх тут розкривати. Вони вселяють певні надії. Вони неортодоксальні, але ми бажаємо їм удачі», – додав глава польського МЗС.

Сікорський, Келлог
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