Рютте: Західні союзники не лише виконали свої зобов’язання щодо допомоги Україні, вони їх значно перевершили

Про це сказав генеральний секретар Альянсу Марк Рютте на пресконференції в Брюсселі.

"Союзники не лише виконали свої зобов’язання. Вони їх значно перевершили. Вони надали (військову допомогу – ред.) на понад 50 млрд євро, більше половини з яких надходить від європейських союзників і Канади. Це чіткий сигнал нашої непохитної відданості Україні, і це також робить великий крок у напрямку того, до чого закликав президент Трамп. Я згоден з ним, що ми повинні вирівняти безпекову допомогу Україні", - заявив Рютте.

Він зазначив, що з 2022 року члени НАТО надали Україні 99% усієї військової допомоги, а також нагадав, про недавні пакети зброї від Швеції, Фінляндії, Канади, літаки від Франції та Нідерландів.

При цьому Рютте наголосив, що для того, щоб "дійсно змінити траєкторію конфлікту, нам потрібно зробити ще більше".

"Бо чим сильнішою буде Україна на полі бою, чим сильнішою вона буде за столом переговорів, тим більше шансів досягти вигідної угоди для тривалого миру. Це те, чого ми всі хочемо. Заради України, нашої спільної безпеки та глобальної стабільності", - резюмував генсек НАТО.