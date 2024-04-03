Кандидатуру Рютте на посаду наступного генсека підтримують 28 із 32 країн НАТО, - ЗМІ

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NOS.

“Наразі 28 із 32 країн-членів НАТО підтримують кандидатуру Рютте на посаду наступного генсека НАТО”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють джерела NOS, за останні десять днів до групи прихильників Рютте додалося три країни. Це означає, що йому потрібно заручитися підтримкою ще чотирьох, оскільки для призначення потрібна одностайна підтримка всіх 32 країн-членів.

Зазначається, що на зустрічі глав МЗС країн НАТО, що проходить у Брюсселі 3-4 квітня, відбувається активне обговорення кандидатури наступника нинішнього генсека Єнса Столтенберга, проте навряд чи буде ухвалено остаточне рішення.

Президент Румунії Клаус Йоганніс також претендує на посаду генсека НАТО.

Як пише NOS, сумніви щодо кандидатури Рютте мають Угорщина, Туреччина та Словаччина.

Джерела в НАТО повідомили NOS, що Рютте веде переговори з цими країнами.

Видання зауважує, що Рютте має дуже високі шанси, оскільки його кандидатуру підтримують США.