Войти | Зарегистрироваться
16:34

среда,
27 ноября
Онлайн
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Країна
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Рютте: Обговорив з Ердоганом зростаючі виклики колективній безпеці –тероризм, війну в Україні і на Близькому Сході".

26.11.2024 / 14:21
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган та генсек НАТО Марк Рютте на зустрічі в Туреччині обговорили шляхи припинення російсько-української війни.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні управління комунікацій турецького президента, яке наводить DHA.

Згідно із заявою, під час зустрічі було обговорено, "що можна зробити для припинення російсько-української війни", а також – у секторі Гази.

На зустрічі Ердогана супроводжували міністр закордонних справ Хакан Фідан, міністр національної оборони Яшар Гюлер, директор із комунікацій Фареттін Алтун та головний радник президента з питань зовнішньої політики та безпеки Акіф Чагатай Кіліч.

Рютте повідомив у соцмережі Х, що обговорив з Ердоганом "зростаючі виклики колективній безпеці – в тому числі загрозу тероризму, війну в Україні і кризу на Близькому Сході".

"У дедалі більш непередбачуваному світі Туреччина робить неоціненний внесок в НАТО", – написав генсек Альянсу.

НАТО, Туреччина, Ердоган, Рютте
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
27 ноября
26 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.