Reuters: Туреччина не завершить ратифікацію заявки Швеції на членство в НАТО до наступного тижня

Про це з посиланням на два джерела у середу повідомило Reuters, пише УНН.

Минулого тижня комісія турецького парламенту із закордонних справ відклала голосування щодо заявки Швеції на членство в НАТО, щоб провести подальші переговори з цього питання.

Комісія, швидше за все, відновить обговорення цього питання у вівторок чи середу, повідомило одне з джерел. У ці дні, 28-29 листопада, міністри закордонних справ НАТО зберуться у Брюсселі на зустріч, яка, як сподівалися деякі представники Альянсу, ознаменує вступ Швеції.

І Швеція, і Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО у травні минулого року після вторгнення росії в Україну.

Президент Таїп Ердоган тоді висловив заперечення проти обох запитів через те, що, за його словами, було захистом скандинавських країн тих, кого Туреччина вважає терористами, а також їхнє оборонне торгове ембарго. У квітні Туреччина підтримала завку Фінляндії, але змусила Швецію чекати.

Туреччина вимагала, щоб Швеція зробила додаткові кроки щодо місцевих членів Робітничої партії Курдистану (РПК).

У відповідь Стокгольм представив законопроект про боротьбу з тероризмом, який робить членство в організації незаконним, а також знімає обмеження на експорт зброї до Туреччини. Сторона заявляє, що виконала свою частину угоди, підписаної минулого року.

Для ратифікації законопроект має бути схвалений турецькою комісією із закордонних справ, перш ніж його буде винесено на голосування в парламенті, яке може відбутися за кілька днів або тижнів. Потім Ердоган підпише закон, який завершує процес, тривалість якого засмутила союзників Анкари і стала перевіркою її зв'язків із Заходом.

Хоча член НАТО Угорщина також не ратифікувала членство Швеції, Туреччина розглядається як головна перешкода на шляху вступу Швеції.