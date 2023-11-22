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Голова Євроради навів приклади, які спростовують твердження про "провал" контрнаступу України

24.11.2023 / 14:21
Очільник Європейської ради Шарль Мішель вважає, що ЄС повинен продовжувати підтримувати Україну зброєю, і не погоджується з тезою про те, що український контрнаступ "провалився".

Про це Мішель сказав в інтерв’ю Kyiv Independent, повідомляє "Європейська правда".

Голова Євроради навів два приклади, які, на його думку, спростовують твердження про "провал" контрнаступу України.

"По-перше, те, як українська армія досягла величезного прогресу в Чорному морі, є надзвичайно важливим. Це великий крок у правильному напрямку. По-друге, нещодавній прогрес, досягнутий на лівому березі Дніпра, також дуже важливий", – сказав він.

Мішель додав, що ЄС повинен підтримувати Україну у військовому плані – як тренуючи українських військовослужбовців, так і постачаючи зброю.

"Нинішня ситуація показує, що нам потрібно прискорити і наростити наше виробництво, щоб підтримати Україну. А також тому, що в майбутньому ми розуміємо, що ЄС, який є дуже сильним економічним гравцем, є дуже сильним і потужним з погляду поширення спільних стандартів і внутрішніх норм по всьому світу", – додав європейський посадовець.

Цього тижня президент Європейської ради Шарль Мішель відвідав Україну з нагоди десятої річниці Революції Гідності.

Під час візиту він пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна та Молдова до кінця року отримали рішення про початок переговорів про вступ до ЄС.

Мішель, контрнаступ
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