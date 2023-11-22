Войти | Зарегистрироваться
06:56

суббота,
25 ноября
Онлайн
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Суспільство

росія оштрафувала Google за відмову видалити правдиві факти про війну проти Україні

24.11.2023 / 15:23
таганський суд москви вважає компанію Google "винною в адміністративному правопорушенні": за відмову видалити правдиві факти про війну росії проти Україні. Google LLC присудили адміністративний штраф у розмірі чотирьох мільйонів рублів.

Претензії роскомнагляду до Google пов'язані із відмовою компанії видаляти "заборонену в рф інформацію", зокрема, на YouTube.

Протягом останніх років найбільші інтернет-сервіси – Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok, Wikimedia Foundation, Twitch – неодноразово притягувалися до відповідальності через так званий "заборонений контент".

російськими судами компаніям було призначено багатомільйонні штрафи.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму створений росією ленінський районний суд півострова оштрафував жінку на 50 тисяч рублів за "дискредитацію російської армії" за допис у батьківському чаті. 30-річна жителька села Виноградне відправила у батьківський чат фото прапора України та підпис із нецензурною лайкою на адресу держави рф.

Google
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
24 ноября
23 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.