OpenAI повідомляє про відкриття у сфері ШІ, яке може загрожувати людству

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агенства, цей лист до ради директорів було однією зі скарг правління, які призвели до звільнення Альтмана.

OpenAI у внутрішньому повідомленні для співробітників визнала існування проєкту під назвою Q*. Деякі співробітники фірми вважають, що Q* (вимовляється як Q-Star) може стати проривом у розробці загального штучного інтелекту (AGI). Це автономні системи, які перевершують людей у більшості економічно цінних завдань.

Враховуючи величезні обчислювальні ресурси, нова модель здатна вирішувати певні математичні задачі. Наразі обчислення виконуються лише на рівні учнів початкової школи, однак тестування системи дало дослідникам надії щодо майбутнього успіху Q*.

Як зауважує Reuters, вчені вважають математику межею розвитку генеративного штучного інтелекту. Здатність робити обчислення означатиме, що штучний інтелект отримає більше можливостей міркувати як людський інтелект. Спеціалісти з ШІ вважають, що це можна застосувати, наприклад, до нових наукових досліджень. На відміну від калькулятора, який може виконувати обмежену кількість операцій, AGI здатний узагальнювати, вивчати та розуміти.

Джерела агентства розповіли, що у своєму листі до правління дослідники відзначили майстерність і потенційну небезпеку штучного інтелекту. Однак невідомо, про які саме проблеми йдеться. Водночас серед комп’ютерників давно існує дискусія про небезпеку, яку становлять високоінтелектуальні машини, наприклад, якщо ті вирішать, що в їхніх інтересах знищення людства.

Нагадаємо, днями рада директорів компанії OpenAI, яка є розробником популярного чатботу ChatGPT, звільнила Сема Альтмана з посади гендиректора фірми. Правління заявило, що втратило впевненість у здатності менеджера керувати компанією, і що він "не завжди був відвертим у спілкуванні" з радою директорів.

Відставка Альтмана, який є одним із співзасновників OpenAI й обличчям компанії, відбулася неочікувано. Сотні співробітників компанії пригрозили звільнитися. Люди були обурені звільненням та стурбовані тим, як раптова зміна керівництва може вплинути на майбутній продаж акцій на 86 млрд доларів.