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Радуцький: Від початку війни росіяни пошкодили та зруйнували 2,28 тис. медичних закладів

04.03.2025 / 16:25
Згідно з дослідженням “Четверта швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення” (RDNA4), яке провели Світовий банк та Єврокомісія оцінка відновлення української системи охорони здоров'я становить $19,4 млрд.

Про це інформує голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

За даними МОЗ, від початку війни росіяни пошкодили та зруйнували 2,28 тис. медичних закладів (1,9 тис. – пошкоджено, 301 – зруйновано).

Згідно з оцінкою RDNA3, загальні потреби галузі у відновленні та реконструкції протягом 10 років складають $19,4 млрд. У порівнянні з минулорічною оцінкою, загальні втрати сектора охорони здоров’я зросли на 8,9%, кількість пошкоджених медичних закладів збільшилася на 36,7%, а аптек – на 2,2%.

Для ефективного відновлення медичної інфраструктури було ухвалено два стратегічних документи:

  • Стратегію розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року.
  • План післявоєнного відновлення сфери охорони здоров’я України.

Стратегія передбачає два основні напрямки: забезпечення стійкості системи в умовах війни та відбудова медичних закладів.

План відновлення базується на принципі Build Back Better, що означає не просто ремонт будівель, а їх повну реконструкцію з урахуванням найкращих світових стандартів та оснащення сучасним обладнанням.

Зазначається, що наразі вдалося повністю відновити 594 медичних заклади, ще 370 – частково. Протягом 2024 року було успішно відбудовано та введено в експлуатацію 124 медичні об’єкти.

Радуцький
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