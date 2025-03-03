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Більшисть росіян вважають, що закінчення війни в Україні мають відбутися на умовах кремля, - опитування

04.03.2025 / 15:23
Підтримка війни проти України серед жителів росії зросла до максимуму. На думку росіян, так звані "мирні" переговори та закінчення війни мають відбутися на умовах кремля.

Про це свідчать дані російського Левада-центру, що позиціонує себе як незалежний.

Рівень підтримки війни влютому 2025 року сягнув 80%. Раніше такий рівень підтримки був зафіксований у березні 2022 року. Одночасно з цим, мінімальних значень досягла частка опитаних, які не підтримують війну проти України - 13%.

Понад половина опитаних (59%) вважають, що нині слід розпочати мирні переговори, а не продовжувати військові дії. Число прихильників продовження воєнних дій порівняно з минулим місяцем не змінилося і залишається на своєму мінімальному рівні - 31%.

В межах опитування було повторено опитувальний експеримент: генератором випадкових чисел учасників опитування поділиои на дві рівні групи, кожній з яких ставили запитання в одному з двох формулювань.

Більшість опитаних (75%) підтримали б рішення володимира путіна, якби він "цього тижня" вирішив припинити війну з Україною (плавне зростання на 13 в.п. з травня 2023 року).

Проте якби путін "цього тижня" вирішив припинити війну, але з умовою повернення окупованих територій, то його рішення підтримали всього лишень 28% жителів росії (зниження на 3 в.п. з вересня 2024 року).

Троє з десяти опитаних вважають, що заради закінчення війни та підписання мирної угоди між росією та Україною росії слід піти на певні поступки. Про протилежне говорять шестеро з десяти респондентів.

Найкращими умовами укладення мирної угоди для респондентів є:

  • обмін російськими та українськими військовополоненими - 92%,
  • забезпечення прав російськомовних громадян України - 83%,
  • захист статусу рпц в Україні - 79%,
  • встановлення в Україні дружнього до росії уряду - 73%,
  • скасування західних санкцій проти росії - 71%,
  • демілітаризація України,
  • скорочення її армії - 70%,
  • негайне припинення вогню між росією й Україною - 69%.

Тоді ж як неприпустимими умовами укладення мирного договору для більшості опитаних респондентів є:

  • вступ України до НАТО - 81%,
  • повернення т.зв. "лнр" і "днр" - 77%,
  • повернення Херсонської та Запорізької областей - 71%.

Опитування проведено з 20 по 26 лютого 2025 року серед 1615 осіб. Дослідження проводилвдома у респондента методом особистого інтерв'ю.

Статистична похибка (з імовірністю 0,95) не перевищує 3,4%.

опитування
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