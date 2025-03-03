Більшисть росіян вважають, що закінчення війни в Україні мають відбутися на умовах кремля, - опитування

Про це свідчать дані російського Левада-центру, що позиціонує себе як незалежний.

Рівень підтримки війни влютому 2025 року сягнув 80%. Раніше такий рівень підтримки був зафіксований у березні 2022 року. Одночасно з цим, мінімальних значень досягла частка опитаних, які не підтримують війну проти України - 13%.

Понад половина опитаних (59%) вважають, що нині слід розпочати мирні переговори, а не продовжувати військові дії. Число прихильників продовження воєнних дій порівняно з минулим місяцем не змінилося і залишається на своєму мінімальному рівні - 31%.

В межах опитування було повторено опитувальний експеримент: генератором випадкових чисел учасників опитування поділиои на дві рівні групи, кожній з яких ставили запитання в одному з двох формулювань.

Більшість опитаних (75%) підтримали б рішення володимира путіна, якби він "цього тижня" вирішив припинити війну з Україною (плавне зростання на 13 в.п. з травня 2023 року).

Проте якби путін "цього тижня" вирішив припинити війну, але з умовою повернення окупованих територій, то його рішення підтримали всього лишень 28% жителів росії (зниження на 3 в.п. з вересня 2024 року).

Троє з десяти опитаних вважають, що заради закінчення війни та підписання мирної угоди між росією та Україною росії слід піти на певні поступки. Про протилежне говорять шестеро з десяти респондентів.

Найкращими умовами укладення мирної угоди для респондентів є:

обмін російськими та українськими військовополоненими - 92%,

забезпечення прав російськомовних громадян України - 83%,

захист статусу рпц в Україні - 79%,

встановлення в Україні дружнього до росії уряду - 73%,

скасування західних санкцій проти росії - 71%,

демілітаризація України,

скорочення її армії - 70%,

негайне припинення вогню між росією й Україною - 69%.

Тоді ж як неприпустимими умовами укладення мирного договору для більшості опитаних респондентів є:

вступ України до НАТО - 81%,

повернення т.зв. "лнр" і "днр" - 77%,

повернення Херсонської та Запорізької областей - 71%.

Опитування проведено з 20 по 26 лютого 2025 року серед 1615 осіб. Дослідження проводилвдома у респондента методом особистого інтерв'ю.

Статистична похибка (з імовірністю 0,95) не перевищує 3,4%.