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Депутат Бундестагу: Разом зробимо все, щоб Європа і Україна не були принесені в жертву Трампу і путіну

26.02.2025 / 10:12
Наступний уряд Німеччини, який, імовірно, буде складатися з консерваторів і соціал-демократів, буде більш рішучим у наданні військової допомоги Україні, зокрема в питанні передачі далекобійної зброї.

Такий прогноз у коментарі Укрінформу висловив депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу, член комітету із закордонних справ Родеріх Кізеветтер.

«Перш за все, нам потрібна сильна коаліція, яка знає, що поставлено на карту, а саме мир, свобода та самовизначення Європи. Я сподіваюся, що ми разом зробимо все, щоб Європа і Україна не були принесені в жертву інтересам Трампа і путіна», – сказав політик.

На запитання, чи не стане на заваді можливості передачі Києву ракет Taurus участь у коаліційному уряді Соціал-демократичної партії, нинішній канцлер від якої Олаф Шольц фактично блокував це питання, Кізеветтер висловив сподівання, що лідер ХДС Фрідріх Мерц, який раніше неодноразово виступав за надання Україні такої зброї, зможе дотриматися своєї лінії. А також зробити так, щоби навчання на Taurus розпочалося швидко на той випадок, щоби можна було передати ракети, «коли це буде потрібно». Треба також негайно посилити ППО України, наголосив німецький політик.

«Зрештою, міністр оборони Борис Пісторіус (член СДПН) завжди підтримував передачу Taurus», – зауважив депутат і колишній військовий Бундесверу. При цьому він хотів би, щоби Пісторіус мав більший вплив у рядах власної партії, «оскільки він не має московських зв’язків», на відміну від багатьох провідних політиків СДПН.

Кізеветтер також зазначив, що найкращою безпековою гарантією для України стане її членство в НАТО, а не розміщення миротворчого контингенту. І точно не можна дозволити, щоби путін вирішував, як після завершення військових дій має забезпечуватися мир в Україні. Він підкреслив, що треба зробити все, щоб зміцнити та стабілізувати Україну, але також і Європу.

Україна заслуговує на найбільше визнання за те, що вона пережила з 2014 року та робить для захисту миру, сказав депутат.

Член ХДС сподівається, що канцлер Мерц здійснить візит в Україну після того, як офіційно обійме цю посаду.

Німеччина, Кізеветтер
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