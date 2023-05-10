Канцлер Німеччини обіцяє лобіювати вступ України в ЄС

Він сказав про це під час виступу в Європейському парламенті на честь Дня Європи.

"Для того, щоб посісти гідне місце у світі майбутнього – не вище і не нижче інших країн і регіонів, але на одному рівні з іншими, ЄС має змінитися. Ми потребуємо нового геополітичного ЄС, розширеного, реформованого, модернізованого", – вказав канцлер.

Шольц нагадав, що в ЄС зробили вибір на користь "великої Європи" та запропонували країнам Західних Балкан, Україні, Молдові, а в перспективі Грузії перспективу членства.

"Ми сказали, що ви належите Європі, ми хочемо, щоб ви були частиною ЄС. Йдеться не про альтруїзм, а про довіру та економічну доцільність. А також про довготривале забезпечення миру в Європі в часи змін після російської агресії. Геополітична Європа має тримати свою обіцянку безпосереднім сусідам", – сказав він.

Канцлер розкритикувавши те, що з моменту надання перспективи країнам Балкан пройшло вже 20 років, а процес тупцює на місці. Це підриває довіру до ЄС.

Центральним питанням він назвав модернізацію системи голосування. Лише у пошуку компромісів ЄС буде більш дієвим.

З нинішніх 450 млн громадян населення ЄС може зрости до 500 млн після розширення, але частка європейців навряд чи збільшуватиметься, тоді як населення інших регіонів – так. Тим важливіше, щоб Європа говорила одним голосом.

Іншим державам не можна дозволити розколоти та розсварити ЄС. Шольц наголосив, що Європа майбутнього має будуватися з урахуванням уроків російської війни проти України. Європа рідко коли була такою згуртованою, як зараз.

Канцлер переконаний, що світ XXI століття буде багатополярним, а не дво- або триполярним, як дехто мріє.

"Таким світ уже є, а ті, хто продовжує ностальгувати, фантазувати про велич, застрягли у минулому", – підсумував він.