Войти | Зарегистрироваться
06:30

четверг,
11 мая
Онлайн
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
Світ
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Канцлер Німеччини обіцяє лобіювати вступ України в ЄС

10.05.2023 / 17:28
Канцлер Німеччини Олаф Шольц буде лобіювати ідею реформування Євросоюзу та вступ України.

Він сказав про це під час виступу в Європейському парламенті на честь Дня Європи.

"Для того, щоб посісти гідне місце у світі майбутнього – не вище і не нижче інших країн і регіонів, але на одному рівні з іншими, ЄС має змінитися. Ми потребуємо нового геополітичного ЄС, розширеного, реформованого, модернізованого", – вказав канцлер.

Шольц нагадав, що в ЄС зробили вибір на користь "великої Європи" та запропонували країнам Західних Балкан, Україні, Молдові, а в перспективі Грузії перспективу членства.

"Ми сказали, що ви належите Європі, ми хочемо, щоб ви були частиною ЄС. Йдеться не про альтруїзм, а про довіру та економічну доцільність. А також про довготривале забезпечення миру в Європі в часи змін після російської агресії. Геополітична Європа має тримати свою обіцянку безпосереднім сусідам", – сказав він.

Канцлер розкритикувавши те, що з моменту надання перспективи країнам Балкан пройшло вже 20 років, а процес тупцює на місці. Це підриває довіру до ЄС.

Центральним питанням він назвав модернізацію системи голосування. Лише у пошуку компромісів ЄС буде більш дієвим.

З нинішніх 450 млн громадян населення ЄС може зрости до 500 млн після розширення, але частка європейців навряд чи збільшуватиметься, тоді як населення інших регіонів – так. Тим важливіше, щоб Європа говорила одним голосом.

Іншим державам не можна дозволити розколоти та розсварити ЄС. Шольц наголосив, що Європа майбутнього має будуватися з урахуванням уроків російської війни проти України. Європа рідко коли була такою згуртованою, як зараз.

Канцлер переконаний, що світ XXI століття буде багатополярним, а не дво- або триполярним, як дехто мріє.

"Таким світ уже є, а ті, хто продовжує ностальгувати, фантазувати про велич, застрягли у минулому", – підсумував він.

Шольц, Німеччина
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
10 мая
9 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.