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Шмигаль розповів, хто з українців може отримати 6500 грн в рамках програми “Тепла зима”

22.01.2025 / 16:25
Малозабезпечені родини та переселенці, які з технічних причин не потрапили до переліку отримувачів одноразової грошової допомоги в рамках програми “Тепла зима” минулого року, цього року зможуть отримати по 6500 грн на кожну дитину.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Уряд удосконалює соціальну програму — "Тепла зима", що передбачає виплати на кожну дитину з малозабезпечених родин та родин внутрішньо переміщених осіб (ВПО), зазначив Шмигаль.

Ці кошти призначені для покриття найбільш нагальних потреб, зокрема на придбання теплих речей для дітей.

У грудні 2024 року майже 600 тисяч українців отримали допомогу в межах цієї програми. На кожну дитину було надано по 6500 грн.

Шмигаль розповів, що уряд вносить зміни до програми, аби родини, які минулого року з технічних причин не були включені до переліку отримувачів допомоги, тепер змогли її отримати.

Протягом грудня 2024 року сім’ї з числа малозабезпечених та внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу, отримали по 6500 грн на кожну дитину.

Ці кошти можна витратити на придбання теплого одягу, взуття та інших необхідних речей для зими.

Виплата в розмірі 6500 грн була надана:

  • родинам, які є малозабезпеченими сім'ями з дітьми, які отримують соціальну допомогу від держави;
  • сім'ям-ВПО з дітьми, які отримують виплати на проживання;
  • особам з інвалідністю І групи з числа внутрішньо переміщених осіб.

Виплату було призначено автоматично.

допомога
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