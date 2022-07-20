Дружині священика УПЦ необхідні кошти на операцію

Матінці Олені Шлапак - дружині священника Української Православної Церкви протоієрея Григорія Шлапак необхідна допомога на операцію та лікування.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на Телеграм «Церква допомагає», щоб повністю поміняти колінні суглоби та ставити протези в обидва коліна матінці потрібно зібрати близько 300 тисяч гривень.

Протоієрей Григорій Шлапак 11 років служив у храмі святителя Миколая при Державному податковому університеті в Ірпені. У травні настоятель церкви перейшов до ПЦУ, а ще раніше змусив отця Григорія залишити парафію. Тепер йому нема де служити, а ще в нього дуже хворіє дружина.

Минулого року на медкомісії матінці Олені призначили другу групу інвалідності. Коли почалися військові дії, отець Григорій із дружиною поїхали до Вінницької області, а у квітні повернулися назад.

«Жили у холодній квартирі, не було ні води, ні електроенергії. Приїхали до лікарні, а там подивилися дружину і сказали, що її ноги в дуже поганому стані потрібно повністю міняти колінні суглоби, ставити протези в обидва коліна», — каже священик.

Щоб вилікувати дружину отця Григорія, треба зібрати близько 300 тисяч гривень. У його сім'ї немає таких коштів, тому він звертається до всіх добрих людей із проханням про фінансову допомогу.

Допомогти можна перерахувавши кошти на картку ПриватБанку: 4149 4993 8905 4949 (Шлапак Григорій Миколайович)